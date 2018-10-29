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Камчатка может стать туристическим центром при участии Японии

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Камчатка может стать туристическим центром при участии Японии

Москва, 29 октября. Россия предложила японским партнерам рассмотреть возможность создания на Сахалине и Камчатке туристического кластера, об этом заявил полпред президента России Юрий Трутнев по итогам встречи с японским министром по вопросам сотрудничества с Россией Хиросиго Сэко.

«Реакция японской стороны была позитивной. Компания «Роза Хутор» вышла с предложением создать полномасштабный туристический кластер на Камчатке», — приводит слова Трутнева пресс-служба Минвостокразвития.

По словам постпреда, японская сторона видит туристический потенциал на Сахалине и Камчатке. Развитие приграничных территорий России и Японии входит в интересы обеих стран.

Трутнев находится в Японии с рабочим визитом. В первый день визита состоялись встречи с директором Японского банка для международного сотрудничества «Джейбик», президентом компании «Токио Роуп Интернешнл», а также открытие зарубежного представительства Дальневосточного федерального университета.

Автор: Софья Куликова
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