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«Всегда излучал позитив»: коллеги рассказали о погибшем журналисте Развозжаеве

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«Всегда излучал позитив»: коллеги рассказали о погибшем журналисте Развозжаеве

Москва, 29 октября. Коллеги скончавшегося журналиста Никиты Развозжаева вспомнили, каким он был человеком и профессионалом.

Ранее стало известно, что журналист свел счеты с жизнью. Напомним, он стал известен после инцидента в парке Горького в День ВДВ, когда пьяный мужчина ударил корреспондента кулаком в лицо.

В ГТРК «Саратов», где раньше трудился журналист, выразили соболезнования родным и близким. По их словам, смерть Развожаева стала большой бедой.

«Вспоминаем его таким молодым, активным, творческим, жизнерадостным человеком, который всегда излучал позитив. Рядом с ним было приятно находиться вместе, было приятно работать», — цитирует «Ридус» заместителя начальника службы информационных программ телерадиовещания Алексея Лощинина.

Главный редактор радио ГТРК «Саратов» Евгений Грачев назвал Развозжаева принципиальным, добрым и талантливым журналистом, который «быстро набирал обороты».

Автор: Дарья Смолина
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