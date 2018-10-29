Первый удар придется по Европе: в РФ отреагировали на попытки НАТО вернуться к холодной войне

Пытаясь сдержать Российскую Федерацию, Североатлантический альянс провоцирует новую гонку вооружений и возвращает Европу к временам холодной войны. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«То, что делает НАТО на восточном фланге, можно охарактеризовать как создание военного потенциала, способного применить силу в отношении России. Если говорить военным языком, то речь идет о неких военных приготовлениях. Это, конечно, очень тревожно, потому что мы вынуждены на это реагировать и политическим, и военным путем, принимая военно-технические меры предосторожности.

Тем самым развитие, которое запущено альянсом, чревато не только восстановлением политико-военного климата холодной войны, но и чревато новой гонкой вооружений», — сообщил российский дипломат.

По мнению Грушко, руководство Альянса не смогло измениться и вписаться в «требования современной мировой архитектуры», что дает России понимание — НАТО прекрасно себя чувствует именно в ситуации времен холодной войны. По этой причине командование военного блока и пытается воссоздать ту атмосферу.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что даже при нынешней концентрации сил НАТО у западных границ России Альянсу явно не хватит военной мощи для начала полноценной войны.

«И особенно сил будет мало для участия в большой войне на протяженном участке военных действий. Они могут создать локальный конфликт, например, в Балтии, но и этого будет мало. А еще им [НАТО] необходимо помнить, что в случае угрозы Россия может задействовать тактическое или ядерное вооружение, хотя и без него она сможет наказать Альянс», — подчеркнул эксперт.

А если учитывать, что жители стран-участниц НАТО очень чувствительны к человеческим потерям, без четкого осознания необходимости начала военных действий, многие государства могут отказаться от агрессивных действий по отношению к Российской Федерации.

«Поэтому концентрация войск носит больше психологический характер, хотя, конечно, ничего исключать нельзя, и все необходимо принимать во внимание. Что же касается гонки вооружений, сейчас нам достаточно участвовать в асимметричной гонке — мы можем разрабатывать какие-то меры, военную технику и технологии, которые сводят на нет многомиллиардные вложения Западных стран в собственное вооружение», — продолжает Богдан Безпалько.

По его словам, России для противостояния достаточно поддерживать и улучшать свое оружие сдерживания и всячески демонстрировать генералам НАТО, что в случае агрессии, «первый и, скорее всего, последний удар придется именно по Европе».

«После этого договариваться с Москвой будет уже Вашингтон, который этого первого удара на себе не испытает. И именно это необходимо доносить до сознания обывателей европейских стран, потому что вряд ли они хотят быть разменной монетой в игре США», — заключил эксперт.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Грушко сообщал, что для нормализации отношений между Россией и НАТО, альянс должен отказаться от конфронтации по отношению к Москве.