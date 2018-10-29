Киев, 29 октября. Повышение тарифов на газ для населения позволит Украине начать структурную реформу энергетического сектора и всей экономики. Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, увеличение тарифов необходимо для стабилизации экономической сферы. Волкер подчеркнул, что власти Украины компенсируют негативный эффект для населения введением системы субсидий на покупку газа.

Напомним, 19 октября кабмин Украины утвердил повышение цен на газ в стране с 1 ноября на 23,5%. Вице-премьер Украины Владимир Гройсман ранее пояснял, что увеличение цены на газ — обязательное условия для предоставление кредита от МВФ. После повышения цены экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала людей выходить на митинги, протестую против такой политики кабмина.

Комментируя «газовый бунт» в правительстве страны подчеркнули, что такое поведение граждан нормально и люди имеют право на протест.