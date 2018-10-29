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РФ, Китай, США, Британия и Франция выступили против запрета ядерного оружия

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РФ, Китай, США, Британия и Франция выступили против запрета ядерного оружия

Москва, 29 октября. Россия выступает против Договора о запрете ядерного вооружения, поскольку считает, что это самый надежный способ — поэтапное разоружение. Об этом в понедельник заявило министерство иностранных дел РФ.

Аналогичного мнения придерживаются Великобритания, Франция, США и Китай.

 «Заявляем о нашем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Мы твердо считаем, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия — это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности», — говорится в совместном заявлении.

По словам российских дипломатов, подобный подход уже оправдал себя, о чем свидетельствует сокращение мировых запасов ядерного вооружения. Договор же не приведет к ликвидации ни одной единицы оружия, поскольку он не соответствует стандартам нераспространения. Вместо этого документ вызовет разногласия в международном сообществе, что сделает процесс ядерного разоружения еще более трудным, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Соколов
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