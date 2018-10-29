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«Кронпринцесса» канцлера хочет занять пост лидера ХДС вместо Меркель

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«Кронпринцесса» канцлера хочет занять пост лидера ХДС вместо Меркель

Берлин, 29 октября. Генеральный секретарь «Христианско-демократического союза Германии» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует принять участие в выборах председателя ХДС, выдвинув свою кандидатуру, после ухода с этого поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Генсека союза считают близким соратником Меркель и даже называют «кронпринцессой» канцлера. Эксперты прочат ей таким образом возможность дальнейшего продвижения по карьерной службе. О ее намерении занять пост председателя ХДС после ухода Меркель сообщил телеканал n-tv.

«Кронпринцесса» канцлера хочет занять пост лидера ХДС вместо Меркель

Выборы лидера партии пройдут на съезде ХДС в Гамбурге 8 декабря. Ранее издание Focus сообщило о том, что канцлер ФРГ намерена сохранить за собой должность главы правительства Германии, однако готова отказаться от поста председателя ХДС. О своем решении Меркель объявила в ходе заседания правления консерваторов на фоне провального результата ХДС на региональных выборах в Гессене.

Автор: Екатерина Кухарева
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