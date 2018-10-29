На Украине рассказали, когда вернется Саакашвили

Киев, 29 октября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину в мае 2019 года. Об этом заявил его соратник, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко.

«Саакашвили вернется на Украину в мае 2019 года, после... выборов президента. До выборов в парламент он будет активным участником политической жизни страны»,- сказал Деревянко.

Стоит отметить, что в августе Саакашвили заявил, что вернется на Украину после ухода Петр Порошенко с должности президента. Кроме того, Саакашвили анонсировал участие своей партии «Движение новых сил» в парламентских выборах на Украине, которые состоятся осенью в 2019 году.

С 2015 по 2016 годы Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области. Находясь на этом посту, он регулярно критиковал правительство Украины и в итоге перешел в оппозицию к действующей власти. В 2017 году президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, в тот момент, когда политик находился за пределами страны. Позднее Саакашвили незаконно проник на территорию Украины из Польши. В начале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу.

В настоящее время экс-президент Грузии живет в Нидерландах. В одном из интервью Саакашвили признался, что в Нидерландах ему скучно, поэтому он тоскует по Украине.

Очередные выборы президента Украины состоятся весной 2019 года. Ряд украинских политиков уже заявили о своем намерении бороться за должность главы государства, однако действующий президент Петр Порошенко пока делал заявлений о выдвижении своей кандидатуры. Официально предвыборная кампания стартует в декабре 2018 года.