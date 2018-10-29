В Грузии подвели итоги первого тура президентских выборов после обработки 100% данных

Тбилиси, 29 октября. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела итоги первого тура президентских выборов после обработки 100% данных с избирательных участков. По предварительным данным, с результатом 38,64% голосов лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

Второе место занимает кандидат от оппозиции Григол Вашадзе. Он набирает 37,74% голосов. Всего в первом туре президентских выборов в Грузии принимали участие 25 кандидатов.

Как уточнили в ЦИК страны, в первом туре за Зурабишвили проголосовали свыше 615 тысяч избирателей, за Вашадзе – более 601 тысячи. Такой результат свидетельствует о необходимости второго тура.

Ранее в ЦИК Грузии сообщили, что второй тур президентских выборов пройдет до 2 декабря. Согласно грузинскому избирательному законодательству, второй тур проводится в том случае, если по результатам первого ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.