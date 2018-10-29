В Индонезии рассказали о последних действиях экипажа разбившегося Boeing-737

Москва, 29 октября. Экипаж разбившегося около острова Ява Boeing-737 перед крушением запросил возвращение в аэропорт Джакарты, после этого связь с воздушным судном прервалась, сообщили в Главном управлении гражданской авиации Индонезии.

По словам официального представителя ведомства Синду Рахаю, запрос пилота поступил спустя несколько минут после того, как самолет вылетел из индонезийской столицы.

«Экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась, лайнер исчез с экранов радаров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на месте крушения лайнера, принадлежавшего бюджетной авиакомпании Lion Air, был обнаружен взорвавшийся топливный банк.

Самолет Boeing-737, следовавший из Джакарты на остров Суматра, разбился около острова Ява в понедельник утром. На его борту находились 185 человек, все они погибли. В авиакомпании сообщили, что во время предыдущего полета у воздушного судна были выявлены технические проблемы, но позже их устранили. По предварительным данным, россиян среди пассажиров лайнера не было.