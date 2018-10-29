Обвал на шахте в Китае унес жизни двух десятков горняков

Пекин, 29 октября. В результате обвала на угольной шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая погибли 21 человек, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Обвал горной породы произошел на одной из угольных шахт в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун 20 октября. В шахте находились 334 человека, из них 312 сумели выбраться самостоятельно. Под землей оставались 22 человека.

Ранее сообщалось о 19 жертвах трагедии. Одного человека удалось спасти в ходе поисково-спасательной операции. Сегодня же власти подтвердили гибель двух человек, которые считались пропавшими.

Спасательная операция в угольной шахте завершилась. Инцидент расследуют правоохранительные органы КНР.