МИД России отреагировал на призыв Болтона к Армении «отказаться от исторических клише»

Москва, 29 октября. В министерстве иностранных дел России порекомендовал помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону вдуматься в смысл собственных заявлений, которые он высказал в ходе визита в Армению. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии дипломатического ведомства.

Американский дипломат ранее потребовал от Еревана «отказался от исторических клише» в международных отношениях. Болтон имел ввиду многолетнюю дружбу Армении с Россией. Он также уточнил, что ждет от исполняющего обязанности председателя правительства Армении Николы Пашиняна предложений по урегулированию в Нагорном Карабахе. Кроме того, Болтон рекомендовал Еревану покупать американское вооружение вместо российского.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не все слова, произнесенные Болтоном, заслуживают критики. Так, он заявил, что для Армении важно быть суверенной.

«Хорошо бы Болтону вдуматься в смысл собственных слов», — резюмировали в министерстве иностранных дел.

Дипломаты добавили, что США пытаются вмешаться во внутренние дела государства.