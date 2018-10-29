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Сирия: Казахстан примет участие в консультациях СБ ООН по гуманитарной ситуации в САР

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Сирия: Казахстан примет участие в консультациях СБ ООН по гуманитарной ситуации в САР

Астана, 29 сентября. Делегация Казахстана станет участником консультаций Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, рассказал глава пресс-службы МИД страны Айбек Смадияров.

По его словам, делегация Казахстана будет участвовать в мероприятиях Совета безопасности ООН 29 октября. Смадияров сообщил, что на Совете безопасности ООН планируются консультации по гуманитарной ситуации в САР, а также брифинг по Ближнему Востоке, включая палестинский вопрос и консультации по ситуации в Судане и Южном Судане.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце прошлого года было объявлено о победе над боевиками террористической организации «Исламское государство»1 ( запрещена в России) в Сирии и Ираке. В некоторых районах САР продолжаются операции по зачистке боевиков. В настоящее время власти занимаются восстановлением республики и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
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