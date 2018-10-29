Россию Трамп не пугает: Клинцевич объяснил смысл переговоров Путина с президентом США

Проработка повестки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже началась, но подробности грядущего мероприятия пока неизвестны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сейчас уже начинается проработка возможной повестки дня встречи: все технические моменты, место, время и так далее. Поскольку встреча будет происходить на полях большого международного мемориального мероприятия, то ее предстоит вписать в общую канву этого мероприятия. Пока деталей, которыми мы можем поделиться, нет», — заявил журналистам Дмитрий Песков.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, почему важна грядущая встреча.

«Эта встреча суперважна, она касается не только взаимоотношений России и Соединенных Штатов, но и мира в целом. От этих двух стран зависит стабильность во многих регионах и невозможность возникновения какого-то серьезного военного конфликта, который может плачевно закончиться для всей планеты», — говорит сенатор.

По его мнению, руководству США удалось преодолеть тот политический кризис, который возник после вступления действующего президента Америки в должность.

«Определяющими являются положения отношений двух наших стран. Честно говоря, я надеюсь на некий конструктив. Все-таки Трамп уже достаточно освоился в своем положении президента, нашел подходы, в том числе к своим врагам, начал работать с политистеблишментом США, находить какие-то компромиссы», — продолжает Франц Клинцевич.

Вместе с тем российский политик напомнил, что ранее глава США позволил себе ряд недружественных высказываний по отношению с нашей стране. Вместе с тем он подчеркнул, что России не страшны угрозы — отечественная сторона готова к любым вызовам.

«Тем не менее некоторые его заявления пугают. Например, что выборы президента обернутся самым страшным кошмаром для РФ. Я не очень понимаю, почему Трампу так хочется быть грозным и пугать свой электорат, ведь Россию он не пугает. Мы никому ничего плохого не сделали, но и себя в обиду не дадим. Я думаю, грядущие переговоры окончательно расставят точки на i», — заключил сенатор.

По его словам, эпоха, когда США могли давить на другие страны, закончилась. Россия не позволит нарушать свой суверенитет и диктовать ей те или иные решения.

В заключение он напомнил, что иметь нормальные отношения с Россией выгодно для любого государства, в том числе и для Америки. Кроме того, сенатор обратил внимание на тот факт, что Россия ведет себя крайне миролюбиво на мировой арене.