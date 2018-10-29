Медведев допустил ввод запретительных пошлин на нефть из-за роста цен на бензин



Москва, 29 октября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение министерству энергетики и вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, провести консультации с нефтяными компаниями в связи с наблюдающимся в ряде случаев ростом цен на бензин.

В ходе совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года премьер-министр РФ отметил, что "в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин", несмотря на принятые меры. В течение двух дней Минэнерго и Козаку необходимо договориться с российскими нефтяными компаниями о том, что будет подготовлен и принят план работы и режимное соглашение по поддержанию сложившихся цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. В обратном случае, отметил Медведев, если в ходе этих консультаций соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнуто, он введет запретительные экспортные пошлины, чтобы ситуация на рынке была более стабильна, сообщает издание «Газета.Ru».

22 октября министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что правительство РФ находится в поиске возможных путей для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году.

Напомним, ранее глава российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что Россия останется одним из лидеров на мировой нефтяной арене и через 10-15 лет.