Луганск, 29 октября. Комиссия штаба одной из бригад Вооруженных сил Украины проведет тестирование бойцов, чтобы выяснить причины их уклонения от выполнения поставленных задач и нежелания продолжать военную службу по контракту. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

По его словам, морально-психологическое состояние бойцов ВСУ в Донбассе продолжает ухудшаться. В связи с этим разведкой ЛНР установлено, что в минувшую субботу, 27 октября в одно из подразделений 59-й мотопехотной бригады прибыла комиссия для выяснения причин сложившейся ситуации. Командование ВСУ попытается выяснить, почему бойцы не хотят служить в украинской армии.

«Основными задачами комиссии являются проведение тестирования военнослужащих и выяснение причин уклонения от выполнения задач и нежелания продолжать военную службу по контракту», – рассказал полковник.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

За четыре года боевых действий неоднократно становилось известно о различных конфликтах в рядах ВСУ, в том числе о небоевых потерях. Случались трагедии из-за неосторожного обращения с оружием, пьянства, потасовок и употребления запрещенных наркотических веществ. В том числе ряды ВСУ редеют из-за низкой заработной платы военнослужащих, согласно подписанным им контактам, передавали представители республик Донбасса.

Генеральный штаб ВСУ в связи с этим разрешил укомплектовывать подразделения, находящиеся в Донбассе, военнослужащими, прошедшими ускоренную подготовку. Бойцы, «находясь в безвыходной ситуации, в условиях тотальной безработицы», вынуждены подписывать контракт для прохождения службы, сообщал ранее заместитель главы управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки.