Командование ВСУ попытается выяснить, почему бойцы не хотят служить
Луганск, 29 октября. Комиссия штаба одной из бригад Вооруженных сил Украины проведет тестирование бойцов, чтобы выяснить причины их уклонения от выполнения поставленных задач и нежелания продолжать военную службу по контракту. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.
По его словам, морально-психологическое состояние бойцов ВСУ в Донбассе продолжает ухудшаться. В связи с этим разведкой ЛНР установлено, что в минувшую субботу, 27 октября в одно из подразделений 59-й мотопехотной бригады прибыла комиссия для выяснения причин сложившейся ситуации. Командование ВСУ попытается выяснить, почему бойцы не хотят служить в украинской армии.
«Основными задачами комиссии являются проведение тестирования военнослужащих и выяснение причин уклонения от выполнения задач и нежелания продолжать военную службу по контракту», – рассказал полковник.
Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.
За четыре года боевых действий неоднократно становилось известно о различных конфликтах в рядах ВСУ, в том числе о небоевых потерях. Случались трагедии из-за неосторожного обращения с оружием, пьянства, потасовок и употребления запрещенных наркотических веществ. В том числе ряды ВСУ редеют из-за низкой заработной платы военнослужащих, согласно подписанным им контактам, передавали представители республик Донбасса.
Генеральный штаб ВСУ в связи с этим разрешил укомплектовывать подразделения, находящиеся в Донбассе, военнослужащими, прошедшими ускоренную подготовку. Бойцы, «находясь в безвыходной ситуации, в условиях тотальной безработицы», вынуждены подписывать контракт для прохождения службы, сообщал ранее заместитель главы управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки.