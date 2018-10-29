Россия продолжит помогать ЦАР, несмотря на фейки — эксперт

Москва, 29 октября. Российские власти продолжат сотрудничество с Центральноафриканской республикой, несмотря на информационные вбросы. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, сотрудничество российской стороны с силовыми структурами ЦАР плодотворно влияет на боеспособность антитеррористических подразделений республики.

«Мы эту миссию выполняли, и будем выполнять впредь. Террористы должны быть уничтожены»,— высказал мнение Коротченко в беседе с «Политика сегодня».

Ранее СМИ сообщили, что лидер вооруженного формирования бывших мусульманских повстанцев Абдулай Иссен якобы потребовал от властей страны вывести военные подразделения из отдельных районов ЦАР в течение 48 часов. Позже выяснилось, что это была дезинформация.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты, распространявшие эту информацию, неверно трактовали слова Иссена. Захарова подчеркнула, что никакого ультиматума с его стороны не было.

Напомним, что Россия оказывает помощь ЦАР после обращение президента страны Фостен-Арканж Туадеры.