Меркель не будет баллотироваться в канцлеры после 2021 года — СМИ

Берлин,29 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что это ее последний срок на посту главы государства. Об этом агентству Reuters сообщили сразу несколько источников в партии «Христианские демократы».

По их словам, политик не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера или на парламентских выборах после 2021 года.

Ранее в понедельник стало известно о том, что Меркель готова отказаться от должности главы Христианско- демократического союза. О своем решении Меркель объявила в ходе заседания правления консерваторов на фоне провального результата ХДС на региональных выборах в Гессене, где партия потеряла 11,3% голосов.

Напомним, что Меркель руководит ФРГ уже 13 лет — с 22 ноября 2005 года. Пост главы Христианско-демократического союза она занимает с 10 апреля 2000 года. В последние годы консерваторы стали терять свои позиции в Германии. Отношение к ним во многом изменилось из-за миграционного кризиса, который начался в Европе после того, как Меркель предложила объявить политику открытых дверей для беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.