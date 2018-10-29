Сирия на повестке саммита РФ, Турции, Франции и ФРГ: «Приверженность суверенитету и целостности САР»

На прошлой неделе в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит России, Турции, Франции и Германии, посвященный вопросу сирийского урегулирования. В совместном итоговом заявлении все стороны подтвердили намерение отстаивать независимость и территориальную целостность арабской республики. Подробнее о результатах переговоров — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Российский лидер во время встречи сообщил своим иностранным коллегам, что большая часть САР уже целиком зачищена от террористических группировок и что в целом мирная жизнь в стране понемногу налаживается. Кроме того, он рассказал о достигнутом прогрессе в ходе реализации соглашений между РФ и Турцией в провинции Идлиб и на окраинах соседних сирийских регионов.

При этом Владимир Путин особенно подчеркнул, что российские силы оставляют за собой право оказывать военную поддержку Сирийской арабской армии (САА) при проведении очередных провокаций боевиками, дислоцирующимися на северо-западе страны. Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выразил мнение, что выполнение договоренностей Москвы и Анкары обеспечит прочное перемирие между сторонами на этом направлении.

Кроме того, как рассказал президент РФ журналистам после саммита, на встрече также обсуждалась возможность объединения усилий Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Египта и Иордании с усилиями государств Астанинского формата, то есть России, Турции и Ирана, в целях налаживания более эффективного мирного процесса по Сирии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган между тем обратил внимание на то, что присоединение к переговорам в Астане Парижа и Берлина сможет в значительной степени ускорить урегулирование конфликта, поскольку работа в этом формате является «примером образцового международного сотрудничества».

О чем говорит активное включение ряда европейских государств в настоящий процесс разрешения кризиса в САР? Какие изменения в связи с этим могут в скором времени ожидать арабскую республику?

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью корреспонденту ФАН выразил мнение о том, что странам ЕС в настоящее время попросту не остается ничего, кроме как действительно включиться в сирийское урегулирование без каких-либо предварительных условий.

«Европейские партнеры фиксируют тот статус-кво, который достигнут в Сирии. Ситуация необходимости свержения сирийского президента Башара Асада, а уже затем начала переговоров, чего и добивался Запад, сейчас уже совершенно не реалистична с точки зрения нынешнего положения дел в стране. Европейцы понимают это, и теперь, соответственно, их позиция строится из тех реалий, которые актуальны для САР на данный момент: Асад контролирует большую часть страны, его правление достаточно стабильно, есть международные гаранты данной обстановки, и с этим им приходится считаться», — указал наш собеседник.

Такое положение обеспечивает Москве и Дамаску возможность организовывать и вести переговорный процесс на своих условиях, о которых ими было заявлено намного раньше, но которые тогда были проигнорированы. Прошедшая встреча обеспечивает серьезную перспективу для дальнейшего развития уже более многостороннего мирного диалога по сирийскому урегулированию.