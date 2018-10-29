Гендиректор «Аэрофлота» доложил Путину про развитие аэропортов во Владивостоке и Хабаровске

Москва, 29 октября. Воздушные гавани Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска могут стать новыми региональными хабами для перевозчика «Аэрофлот». Об этом в понедельник доложил российскому лидеру Владимиру Путину гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Мы планируем рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск», — отметил он во время встречи с российским президентом.

Савельев обратил внимание, что отечественный перевозчик ведет переговоры с аэропортами. Кроме того, по его словам, группа планирует развивать дальневосточные гавани — во Владивостоке и Хабаровске.

Савельев добавил, что во Владивостоке группа будет базироваться, поскольку там будет региональная компания перевозчика — «Аврора», — которая будет заниматься региональными перевозками.