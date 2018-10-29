Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Гендиректор «Аэрофлота» доложил Путину о развитии аэропортов во Владивостоке и Хабаровске

31
0 Оставить комментарий

Гендиректор «Аэрофлота» доложил Путину про развитие аэропортов во Владивостоке и Хабаровске

Москва, 29 октября. Воздушные гавани Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска могут стать новыми региональными хабами для перевозчика «Аэрофлот». Об этом в понедельник доложил российскому лидеру Владимиру Путину гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Мы планируем рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск», — отметил он во время встречи с российским президентом.

Савельев обратил внимание, что отечественный перевозчик ведет переговоры с аэропортами. Кроме того, по его словам, группа планирует развивать дальневосточные гавани — во Владивостоке и Хабаровске.

Савельев добавил, что во Владивостоке группа будет базироваться, поскольку там будет региональная компания перевозчика — «Аврора», — которая будет заниматься региональными перевозками.

«Это будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать, и будем развивать Хабаровск», — резюмировал он.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое