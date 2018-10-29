Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Хакеры научились использовать Microsoft Word для заражения компьютеров

33
0 Оставить комментарий

Хакеры научились использовать Microsoft Word для заражения компьютеров

Москва, 29 октября. Хакеры научились использовать программу Microsoft Word для того, чтобы распространять вирусы и заражать компьютеры, сообщает исследовательская компания Cymulate.

В текстовые файлы злоумышленники вставляли видео из Сети, затем форматировали файл document.xml и вместо ссылки на видео вставляли в него код вредоносной программы. Такой способ помогал взломщикам обмануть антивирус, который не воспринимал документ как вредоносный и не предупреждал пользователя об угрозе.

В настоящее время специалисты ищут способ разрешить проблему. Пока пользователям советуют блокировать текстовые файлы из Сети, содержащие встроенные видеоролики.

Ранее стало известно, что в 2018 году из-за хакеров россияне потеряли 251 миллион рублей.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое