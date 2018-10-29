Хакеры научились использовать Microsoft Word для заражения компьютеров

Москва, 29 октября. Хакеры научились использовать программу Microsoft Word для того, чтобы распространять вирусы и заражать компьютеры, сообщает исследовательская компания Cymulate.

В текстовые файлы злоумышленники вставляли видео из Сети, затем форматировали файл document.xml и вместо ссылки на видео вставляли в него код вредоносной программы. Такой способ помогал взломщикам обмануть антивирус, который не воспринимал документ как вредоносный и не предупреждал пользователя об угрозе.

В настоящее время специалисты ищут способ разрешить проблему. Пока пользователям советуют блокировать текстовые файлы из Сети, содержащие встроенные видеоролики.

Ранее стало известно, что в 2018 году из-за хакеров россияне потеряли 251 миллион рублей.