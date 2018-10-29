Делегация ПАСЕ намерена следить за вторым туром выборов президента Грузии

Тбилиси, 29 октября. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) намерены продолжить работу и проследить за ходом второго тура выборов президента Грузии. Об этом заявил глава делегации ПАСЕ Андрей Гунько.

«Выборы были хорошо организованными, у избирателей была возможность сделать выбор в спокойной среде​​​… Мы продолжим работу в будущем и будем наблюдать за вторым туром выборов», — заявил Гунько в ходе брифинга.

Кроме того, о готовности контролировать ход второго тура голосования заявил глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Герт-Генрих Аренс. По словам Аренса, несмотря на сокращение полномочий президента, выборы главы государства имеют особую роль.

Напомним, первый тур выборов главы Грузии состоялся 28 октября. Побороться за должность президента страны решили 25 кандидатов.

Как сообщает «Газета.ru», по результатам голосования независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрал 38,6% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,75%. Никто из кандидатов не набрал более половины голосов, поэтому будет назначен второй тур выборов. Второй этап состоится не позднее, чем через две недели.