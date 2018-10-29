Индонезийский Boeing-737 распался на части после удара о воду — СМИ

Москва, 29 октября. Лайнер Boeing-737 MAX, выполнявшего рейс из Джакарты на остров Суматра, после удара о поверхность Яванского моря предположительно распался на части, о чем сообщает издание «Детик»

«Мы считаем, что Boeing 737 рухнул с высоты примерно 3 тысячи футов (около 914 метров), — цитирует издание слова заместителя руководителя национального Агентства по поиску и спасению Сурио Аджи. — От соприкосновения с водной поверхностью, очевидно, развалился на части и затонул».

По его словам, это объясняет факт того, что спасатели обнаружили только фрагменты тел погибших. Говоря о состоянии находящихся под водой тел, представитель ведомства выразил мнение, что оно, скорее всего, намного хуже.

К настоящему времени на берег были доставлены семь мешков с останками погибших. Уже во вторник начнется процесс идентификации, передает ТАСС.

Напомним, самолет принадлежал бюджетной авиакомпании Lion Air. На борту воздушного судна находились 189 человек, в том числе два пилота и шесть членов экипажа. Все они погибли.