«Побаиваются Путина»: на Украине назвали три причины дипломатической слабости Европы

Киев, 29 октября. Политолог, глава социологический службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко назвал три причины дипломатической слабости европейских лидеров.

Политолог на сайте издания «Главред» опубликовал статью, в которой объяснил дипломатическую слабость президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, на это есть три причины.

Первая причина кроется, считает политолог, в том, что Меркель «постарела и не хочет рисковать», а Макрон «молод, как европейский лидер и неопытен». Кроме того, французский лидер не знает, что необходимо делать как арбитр на международных спорах и рассчитывает на опытную Меркель.

«И они оба [Макрон и Меркель] побаиваются Путина [президент РФ Владимир Путин]», — написал эксперт.

Вторая причина, по мнению Небоженко, заключается в том, что Европа находится в кризисном состоянии. Политолог отметил, что Европейский союз и НАТО уже не выполняют своих интеграционных функций. Кроме того, добавил он, Европа переживает не самые лучшие времена: с внешней стороны давит волна нелегальных мигрантов, а с внутренней — увеличивается рост «правового популизма и национализма».

«Более того, впервые на Европу одновременно давят США и Россия. Ни Трамп [президент США Дональд Трамп], ни Путин не церемонятся с ЕС, требуя от нее выполнения своих условий», — добавил он.

Третьей причиной Небоженко назвал посредственных политиков, которые управляют Европой.

«Нынешние европейские политики просто не понимают геополитической ценности Украины как форпоста европейской безопасности и пугаются ее многочисленных проблем. Это не Европа времен политических гигантов типа Черчилля, Аденауэра или Де Голля. Политиков такого масштаба в Европе сейчас просто нет и не предвидится», — резюмировал он.

Подводя итог, эксперт отметил, что Украине в этом плане не повезло, и у страны нет «друзей» в Европе.