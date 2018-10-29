Сирия, 29 октября. Местные жители Голан проводят митинги против проведения муниципальных выборов Израиля. Террористы ИГ1 разграбили музей города Ракка. ВС Турции продолжили обстреливать позиции курдов на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: разграбило музей города Ракка.

Курды: получили военную технику от США в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: осуществила авианалеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора, погибли около 20 мирных жителей.

ВС Турции: возобновили обстрелы позиций курдов в северо-восточной части провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает о том, что вооруженные силы Турции продолжили вести обстрелы позиций курдских формирований, которые, по сведениям Анкары, действуют совместно с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной террористической организацией многими государствами. Под огнем турецкой армии вновь оказались военные объекты курдов недалеко от населенного пункта Заур Магхар, расположенного в районе Кобани на северо-востоке региона. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости зачистки приграничных районов Сирии от курдских радикалов, угрожающих национальной целостности Турецкой Республики. Кроме того, министр обороны Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара не допустит существования анклава радикальных курдских сил вблизи сирийско-турецкой границы. Напомним, во время переговоров главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу с бывшим пресс-секретарем США Майком Помпео стороны одобрили «дорожную карту», в рамках которой курды должны были покинуть территории на северо-востоке региона еще летом.

Тем временем возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции к юго-западу от административного центра провинции. Как передает интернет-портал Step News Agency, исламисты заявили об уничтожении бульдозера правительственных сил. Тем не менее данная информация пока не получила подтверждения от официальных новостных порталов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что в Дейр-эз-Зор продолжает прибывать военная техника, поставляемая Соединенными Штатами. Очередная американская колонна с вооружением движется в сторону нефтяных месторождений Ат-Танак и Аль-Бахра в рамках подготовки к новому этапу военной операции по захвату юго-восточных районов провинции. Напомним, накануне проамериканские «Демократические силы Сирии»**** (SDF) понесли серьезные потери в результате контрнаступления террористов «Исламского государства». Согласно информации новостного портала Al Masdar News, лидеры террористической группировки выработали новую тактику столкновений с курдами, дабы сохранить контроль над последними оккупированными населенными пунктами. В частности, боевики добровольно отступают, после чего устраивают неожиданную для противника засаду. Это вынуждает SDF передислоцировать дополнительные силы на юго-восток Дейр-эз-Зора, в то время как на севере САР курды находятся под огнем турецкой армии.

Между тем стало известно о том, что число мирных жителей, погибших накануне в результате авианалетов ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции, возросло до 20 человек, в первую очередь среди убитых — женщины и дети. Об этом заявляет Twitter-канал (Mrskurai).

Провинция Ракка

Стало известно о том, что боевики «Исламского государства» ограбили городской музей в административном центре провинции. Террористы вывезли более 4500 экспонатов, о чем сообщил глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад. Напомним, ранее случаи кражи объектов культурного наследия отмечались в провинции Хомс в районе Пальмиры, а также в Даръа в городе Босра, однако эти ограбления происходили еще во время оккупации данных территорий боевиками, а не после их освобождения, как это произошло в Ракке. Напомним, об захвате города курдами было объявлено в октябре прошлого года, тем не менее данные территории все еще продолжают подвергаться налетам со стороны боевиков террористической группировки, осуществляющих подпольную деятельность на подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) территориях региона.

Провинция Эль-Кунейтра

Появилась новая информация о демонстрациях мирного населения на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) в районе оккупированных Израилем Голанских высот. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, сирийцы вышли на улицы в населенных пунктах Мадждель-Шамс и Бакаата, расположенных на Голанах, где продолжили протестную акцию против муниципальных выборов 30 октября, в ходе которых гражданам будет предложено выбрать одного из кандидатов в мэры. Однако местные жители заявляют о нелегитимности проведения избирательных мероприятий на оккупированной территории. Напомним, израильские власти самовольно провозгласили суверенитет над Голанскими высотами в 1981 году, и, несмотря на осуждение Совбеза ООН, до сих пор заявляют о принадлежности данного района Израилю.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)