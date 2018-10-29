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Сирия: боевики обстреляли жилой квартал в Алеппо

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Сирия: боевики обстреляли жилой квартал в Алеппо

Алеппо, 29 октября. Боевики незаконных вооруженных бандформирований обстреляли жилой квартал сирийского города Алеппо, который расположен в 360 километрах от Дамаска.

Огонь был открыл по кварталу Аль-Фуркан, передает информационное агентство САНА. Город атаковали боевики группировок, которые базируются в районе Рашидин. В результате обстрелов одна мирная жительница получила ранения.

Сирия: боевики обстреляли жилой квартал в Алеппо

Ранее стало известно, что боевики разграбили музей сирийского города Ракка и вывезли оттуда более 4,5 тысячи экспонатов. Кроме того, пострадали музеи в Хомсе, Даръа, Идлибе и Пальмире. Ущерб от действий боевиков предстоит оценить, поскольку регионы лишь недавно были освобождены от контроля незаконных бандформирований, а Идлиб по-прежнему находится под властью боевиков и оппозиции.

Автор: Екатерина Кухарева
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