Главный тренд сезона – естественность. Неделя моды в Москве диктует, как быть собой. ФАН-ТВ

В Москве завершилась неделя моды, а это более 30 премьер. Каждый дизайнер стремится изменить привычное представление о показе и прекратить демонстрацию коллекции в шоу.

Модный сезон начинается осенью. Так считают модельеры, которые представляют свои новые коллекции весна-лето осенью. В Москве завершилась неделя моды, а это более 30 показов. Абсолютной новизной стал формат, дизайнеры стремятся не только показать одежду и аксессуары, а превращают показ в перформанс. Например, бренд STILNYASHKA разыграл на подиуме целую сказку, а остальные кутюрье задают настроение с помощью живой музыки.

«Концепция этой недели моды – «без фильтров». Мы, таким образом, хотели подчеркнуть, что мода сегодня перестала быть таким как бы премиальным сегментом, она выходит на улицу, она открывается. И каждый человек, на самом деле, носитель моды. И мы под эту концепцию реализовали стрит-фешн подиум, который впервые появился в Гостином дворе, в центре зала. Где молодые дизайнеры и дизайнеры, у которых, условно говоря, еще совсем молодые коллекции, могут показываться прямо на глазах у зрителей, которые находятся в атриуме. Это новое слово. Таки образом мы хотим показать, что мода живет в каждом и необязательно она должна быть с фильтрами», – рассказывает Борислав Володин, продюсер недели моды в Москве.

Открыл неделю дизайнер, который не пропустил ни единого показа за всю историю московской недели моды – Валентин Юдашкин. А молодые дизайнеры получили возможность представить свои коллекции на «уличном подиуме». Чтобы определить главные тренды сезона, теперь недостаточно посетить несколько показов. Дизайнеры говорят, что главное – нести свою индивидуальность.

«Знаете, самая главная тенденция – это гармоничный стиль, который у вас идет изнутри. Если вы соответствуете тенденциям и стараетесь казаться, а не быть, то это не ваша тенденция», – говорит Светлана Евстигнеева, модельер.

Стремление выделиться и представить что-то новое появляется и среди гостей показа.

«В общем, в этом году мы ничего не смотрели, если честно, у нас был достаточно плотный график. Но вот удалось вырваться, поддержать новые модные классные шмотки Hokey mafia, мы про это сегодня. Она про хоккей, и нашей хоккейной мафией надо гордиться. А есть чем гордиться», – говорят Иван Телегин и Пелагея, хоккеист и певица.

На подиуме представлены коллекции для мужчин и женщин, для детей и взрослых. Ради 10 минут показа дизайнеры тратят весь предстоящий год, но и не все вещи, оказавшиеся на подиуме, доходят после показа для клиентов. Коллекции, как правило, пересматриваются и адаптируются перед продажей.