Украина здесь больше не живет: «русская весна» в Донбассе оказалась гуманнее «революции достоинства»

За пять неполных лет сотрудничества с Россией в ЛНР добились больше, чем за два десятилетия правления украинских олигархов. Об этом рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей луганский краевед и блогер Юрий Луганец.

«Встретил знакомого — пенсионер, в прошлом инженер. Я ему: «Ну ладно мы, русские! А вы-то почему в Израиль не уехали?» А он мне: «Молодой человек. В старости нельзя изменять ни полезным, ни вредным привычкам. Измените — быстро ногами вперед из дома вынесут. А я пятьдесят лет посещаю Луганскую филармонию. Я же не увезу ее в чемодане».

И тут мне невольно вспомнился другой патриот родного города, плохо знавший Тору, но прекрасно разбиравшийся в людях. Весельчак, балагур и светило местной медицины Генрих Абрамович Вселюбский.

«В воздухе пахнет кровью, молодой человек. Да, да, гражданской войной — сказал он, вслушиваясь в сводку новостей первого «оранжевого» Майдана. — И Донбасс с этими прекраснодушными юношами и девушками еще схлестнется. Не знаю, чем это все закончится, но Украины тут не будет».

Фронтовик, орденоносец, командир спецподразделения НКВД, гонявшего бандеровцев по лесам Западной Украины, видимо, уже тогда «таки что-то знал» или предчувствовал.

Назад возврата нет

«Русская весна» в Донбассе оказалась куда гуманнее украинской «революции достоинства». Никто не стал сносить памятник Тарасу Шевченко, по-прежнему радует зрителей новыми спектаклями Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной, в школах детвора все-также учит украинский язык. Но Украины здесь уже нет.

Что бы в этом убедится достаточно пройти мимо стадиона «Авангард», где над колоннадой входа вместо украинского «Стадiон» красуется надпись «Стадион», дальше — кинотеатр «Русь» (до войны называвшийся «Украина»).

Рядом с ним — универмаг «Россия». А в историческом центре домик, где родился Владимир Даль — автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Неподалеку фотоателье, куда после уроков в гимназии к отцу забегал автор знаменитых «Подмосковных вечеров» Миша Матусовский.

И завод, отливавший пушки, грохотавшие в битве под Бородино и на четвертом бастионе Севастополя, где натиск «просвещенных европейцев» противника отражал офицер-артиллерист Лев Толстой.

Губернаторы и местные олигархи «незалежного» периода истории Луганской области при любом удобном случае, к месту и не к месту, очень любили порассуждать о «неразрывных узах, связывающих Донбасс с Россией». Но в борьбе между тугим кошельком и истинным патриотизмом весной 2014 года победил первый. Тогда из Луганска еще до первых выстрелов бежали все богатые люди, вне зависимости от их политических симпатий. Никто из них не захотел разделить участь земляков в переломное время, в том числе и «пророссийские депутаты» из числа регионалов.

По сути, в тот переломный момент люди, взявшие на себя сначала защиту, а потом и построение новорожденной Луганской народной республики, получили колоссальный кредит народного доверия. И нельзя сказать, что он был потрачен впустую.

«Вот только доверие — кредит не долгосрочный. И проценты по нему отдавать надо каждый день, — год назад в сердцах сказал мне один из далеких от властных структур активистов «Русской весны» в Луганске. — Люди поднялись ради будущего — в России или с Россией. А сейчас об этом ни слова. Куда идем? К чему стремимся — непонятно!»

Любое мнение, конечно, субъективно. Но нельзя не признать, что к 2017 году ключевая тема интеграции в экономическое пространство РФ, от которой напрямую зависит будущее воюющего Донбасса, фактически сошла с повестки дня тогдашнего руководства ЛНР. И это заметили не только в республике.

«Идет уже пятый год непростой судьбы двух республик. Первая мировая война длилась меньше! И многие начинают забывать о двух простых вещах. Первое — это то, ради чего в 2014 году поднялся Донбасс. Его жителей не хотели слушать, потому что они считали себя частью Русского мира. Второе — там продолжается война, которая принесла смерть и разрушения», — отмечает российский военный историк и писатель Михаил Поликарпов.

«Наш выбор неизменен»

Возврат к прежнему курсу совпал с назначением исполняющим обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника. 12 мая в Луганске он презентовал общественности программу социально-экономического развития Луганской народной республики до 2023 года «Наш выбор», в которой четко расставлены все точки над «i».

«Наша цель — строительство сильной и независимой республики, способной обеспечить достойную жизнь своих граждан, сохранение народа и его безопасности в едином политическом, культурном, экономическом и цивилизационном пространстве с Российской Федерацией», — отмечается в документе.

Вот только готова ли к этому республика, ее экономический комплекс, ее люди?

«Я скажу от себя, но, уверен, что все без исключения жители Донбасса меня поддержат: если спросить, до какой степени мы готовы зайти в процессе интеграции с Россией, я скажу — абсолютной, — заявил Леонид Пасечник на прошедшем на днях в Донецке Международном интеграционном форуме «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции». За неполные пять лет крепкого партнерства с Россией Луганская народная республика по большинству ключевых направлений добилась большего, чем за десятилетия украинского олигархата!

По его словам, налицо положительная динамика во всех ключевых процессах экономики: повышаются зарплаты работникам бюджетной сферы, открываются новые предприятия, до российского уровня снизились цены на топливо. Оживает металлургия, врачи, учителя и специалисты, обмениваясь опытом с коллегами из РФ, привозят в регион новые знания и технологии. Республика получает от России современное оборудование, лекарства, тысячи тонн гуманитарной помощи.

«Сегодня для ЛНР, как и для всего Донбасса, интеграция в Российскую Федерацию — основная задача и главная цель. Наш выбор, сделанный в 2014 году, неизменен, и ничто — ни блокады, ни угрозы, ни трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, — не сдвинут нас с выбранного нами пути!» — уверен глава ЛНР.

На ближайшей повестке дня у республики выборы ее первого руководителя и нового состава парламента. И как отмечают эксперты, у Пасечника и его команды есть серьезные шансы получить кредит доверия земляков. Но чтобы избежать прежних ошибок, новоизбранной власти не следует забывать, что проценты по нему придется выплачивать каждый день.

Что же до Украины, то отношение к ней в республике метко охарактеризовал все тот же блогер Юрий Луганец.