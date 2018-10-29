Украинские СМИ обвинили ФАН в искажении заявлений журналистки Бацман о крушении MH17

Москва, 29 октября. Украинское издание «Гордон» заявило о «перекручивании» слов своего главного редактора Алеси Бацман, высказавшейся в эфире телеканала NewOne о катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе.

Сотрудники издания утверждают, что в материале, опубликованном на сайте Федерального агентства новостей, были искажены слова Бацман, в результате чего смысл сказанного журналисткой оказался «полностью противоположным».

«Я приведу пример — Boeing сбитый малайзийский. В принципе, если бы не эта трагедия, реальная, большая трагедия, то мы бы могли уже не иметь половины Украины. Потому что по всем планам, которые до нас доходили — и в интернете, и документы, и то, что говорили говорили инсайдеры с точки зрения политики, — были реальные планы блицкрига с завоеванием… ну как минимум чтобы был прямой коридор в Крым, а как максимум — оттяпать пол-Украины. И остановил ведь только Boeing», — заявила Бацман (цитату ФАН публикует в соответствии с расшифровкой, любезно предоставленной редакцией «Гордон»).

После этого, как поясняет далее Бацман, «включилась вот так общественность, они проснулась немножко».

«Когда Европа и мир увидели, что, оказывается, это опасно не только для Украины, это не их разборки на местном уровне, России и Украины, и пусть они делают там, что хотят», — подчеркнула она.

Затем главред «Гордона», продвигая удобную для Киева позицию о вине России, говорит о «чуме кремлевской», которая «могла дальше переброситься на европейские дома», но авиакатастрофа в Донбассе стала «точкой, которая поломала планы».

Высказывания Бацман, переданные СМИ, были восприняты в соответствии с их сутью — и в то время как буквальная передача речи журналистки различается в различных СМИ, относительно их сути как СМИ, так и читатели сошлись во мнениях. На это, в частности, указывают многочисленные комментарии читателей агентства NewsOne, в эфире которого она выдвинула свою версию о крушении самолета.

«[Бацман] видимо не поняла, что только что объяснила — только у Украины был мотив сбивать Boeing, а у России он отсутствовал как класс», — пишет Никодим Панарин.

«То есть Путин сбил самолет, чтобы помешать самому себе?» — запутался Cronax Dervish.

«Дак вот как раз и главари Майдана и сбили Boeing, чтобы накатить волну возмущения со стороны Еуропы. Бацман, где документы на ракету «Бука»??» — интересуется Ольга Королева.

По мнению Татьяны Кондратюк, «у дамы явно шизоидный комплекс... но одна фраза в статье редактора Бацман (вернее, часть фразы) — правильная».

«Это не разборки Украины и России на местном уровне». Верно — это разборки Украины на местном уровне. Что и подтверждают международные наблюдатели», — уверена она.

О работе наблюдателей ОБСЕ напомнил и Тарас Первишко.

«Мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала прямых доказательств участия России в конфликте на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в интервью для Foreign Policy», — заметил читатель.

В связи с этим хотелось бы порекомендовать телеканалу и изданию «Гордон» разъяснить и своим читателям, что же Бацман на самом деле имела ввиду. Ведь несмотря на то, что канал, как представляется, публикует верную расшифровку ее заявлений, пользователи трактуют сказанное в «неудобном и неправильном», по мнению украинских журналистов, ключе.

Напомним, что эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО ранее подтвердили, что Boeing был сбит с территории, которая контролируется силовиками, а в сентябре этого Минобороны РФ также представило доклад с новыми подробностями относительно обстоятельств авиакатастрофы. Согласно материалам российского ведомства, ракета, которой был сбит Boeing, была еще при Советском Союзе поставлена в войсковую часть на Украине.

По данным военных, она поступила в войсковую часть 20152 в Тернопольской области Украинской ССР в декабре 1986 года. Сейчас там дислоцирован 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ — и найдены свидетельства, что этот полк принимал участие в украинской АТО в Донбассе.

Следует отметить также, что российская сторона все эти годы предоставляла Голландии и совместной следственной группе все необходимые данные для расследования катастрофы MH17 в Донбассе, в том числе и результаты эксперимента, проведенного производителем ракет «Бук» — компанией «Алмаз-Антей».