В Госдуме призывают ввести ответственность за утечки персональных данных

Москва, 29 октября. В Сбербанке заявили, что знают о публикации в открытом доступе части адресной книги сотрудников банка, однако это не представляет угрозы для клиентов. Председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что даже если данная утечка и не представляет угрозы, сам факт ее вызывает вопросы.

«Сбербанк имеет одну из самых лучших систем защиты в плане кибербезопасности, и то, что в ней существуют уязвимости – вещь достаточно неприятная», — сказал глава Комитета Госдумы.

Аксаков добавил, что этим вопросом надо заниматься, поскольку есть риски утечки персональной информации клиентов. По мнению депутата, целесообразно ввести ответственность за утечки конфиденциальной информации.

«Есть закон о персональных данных, он защищает права граждан, и должна быть ответственность для тех, кто эти данные не сумел сохранить», — заявил Аксаков.

Напомним, что имена и адреса электронной почты примерно 420 тысяч сотрудников Сбербанка попали в сеть. Причину утечки в банке не раскрывают, возможный вариант — «злонамеренные действия одного из сотрудников».