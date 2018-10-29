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Медведев посетит Казахстан с официальным визитом 1 ноября

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Медведев посетит Казахстан с официальным визитом 1 ноября

Астана, 29 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Казахстан 1 ноября. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, визит главы российского правительства в Казахстан намечен на 1 ноября. В рамках визита Дмитрий Медведев проведет переговоры с руководством Казахстана.

«1 ноября состоится официальный визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Казахстан​​​. В ходе визита ожидается встреча с руководством страны», — сказал Смадияров.

Стоит отметить, что в конце октября в Казани состоялось заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. На заседании обсуждались вопросы сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса и промышленности, электроэнергетики и транспорта, а также межрегиональное и приграничное сотрудничество. По итогам заседания межправительственной комиссии был подписан ряд документов о сотрудничестве.

Автор: Артем Никулин
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