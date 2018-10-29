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Мэр Волоколамска ушел в отставку

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Мэр Волоколамска ушел в отставку

Волоколамск, 29 октября. Мэр городского поселения Волоколамск Московской области Петр Лазарев, сложил с себя полномочия. Чиновник заявил, что уходит со своего поста по состоянию здоровья.

«Я написал заявление [об уходе]. По состоянию здоровья», — заявил Лазарев журналистам ТАСС.

Он подчеркнул, что не собирается покидать Волоколамск, однако пока не определился, где дальше будет работать.

Напомним, в феврале 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах от мусорного полигона «Ядрово». Они провели несколько митингов за его закрытие. В марте 77 школьников обратились из-за плохого самочувствия к врачам. Родители школьников считали ,что это связано с вредными выбросами с полигона, но проведенные анализы опровергли эту версию.

После вмешательства губернатора Московской области Андрея Воробьева было принято решение закрыть полигон, а также рекультивировать его отработанную часть.

Автор: Денис Коробейников
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