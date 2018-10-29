Киев планирует выбраться из долговой ямы за пять лет

Киев, 29 октября. Украинские власти рассчитывают за пять лет вывести экономику из кризиса и вытащить страну из долговой ямы. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман. По его словам, Киев уже начал уменьшать объем задолженности вместо того, чтобы наращивать его дальше.

«Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику», — отметил Гройсман в интервью «Украининформу».

В то же время глава правительства отметил, что в следующем году на обслуживание госдолга уйдет 427 млрд гривен (15 млрд долларов), что составляет треть бюджета страны. При этом, по оценке Верховной рады, на покрытие долгов уйдет не 30%, а 40% бюджета.

Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины, отметив высокую зависимость страны от внешнего финансирования и структурные слабости.