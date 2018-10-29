Деньги парковщиков в России хотят отдать транспортникам

Москва, 29 октября. Министерство транспорта России предлагает перераспределить доходы от платных автомобильных стоянок в крупных городах.

Как пишет газета «Известия», ведомство считает необходимым направить деньги от платных парковок и дорожных штрафов на развитие общественного транспорта. На данный момент средства, полученные с парковок и платы штрафов за нарушения правил дорожного движения, направляют на городское благоустройство: детские площадки, парки, скверы.

Как считают в Минтрансе, средства от платных парковок и штрафов можно собирать в специальных бюджетных фондах. Специалисты потом предлагают направлять их на покупку автобусов, электробусов, трамваев, установку знаков дорожного движения.

Как уточнили в ведомстве, новшество может быть опробовано на практике уже с 2020 года. Эксперты подчеркнули, что подобные специализированные фонды есть в государствах Евросоюза и США.