Платежная система «Мир» уменьшит стоимость карточных переводов для банков

Москва, 29 октября. Платежная система «Мир» снижает стоимость карточных переводов для банков, сообщил коммерческий директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Максим Лазырин.

Представитель НСПК рассказал, что «Мир» стремится развивать межбанковскую программу лояльности, анализировать клиентский опыт, который держатель карты получает в ходе взаимодействия с сервисом и продуктом компании.

Кроме того, добавил Лазырин, компания приняла решение не принимать в течение года ряд плат для банков-эквайреров за обработку операций по переводам денежных средств на карту «Мир». По мнению эксперта, такие меры позволят банкам снизить комиссию, которую взимает с клиента при выполнении таких операций, а также предлагать услуги по переводу средств по меньшей стоимости, чем было до этого.