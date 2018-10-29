Московская полиция ищет неизвестного, избившего рэпера Гуфа

Москва, 29 октября. Столичная полиция ведет поиски неизвестного, напавшего на рэпера Алексея Долматова, знакомого широкой аудитории под псевдонимом Гуф.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, вызов по факту нанесения телесных повреждений поступил в отдел МВД по Таганскому району Москвы около 01.00 ночи в воскресенье.

Прибывшие на место полицейские установили, что по адресу вызова находится Алексей Долматов. Правоохранителям артист сообщил, что неизвестный в клубе «Бункер» нанес ему удары в голову. От вызова скорой помощи Долматов отказался.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту поступившего от Долматова заявления.