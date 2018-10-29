Московская полиция ищет неизвестного, избившего рэпера Гуфа
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Москва, 29 октября. Столичная полиция ведет поиски неизвестного, напавшего на рэпера Алексея Долматова, знакомого широкой аудитории под псевдонимом Гуф.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, вызов по факту нанесения телесных повреждений поступил в отдел МВД по Таганскому району Москвы около 01.00 ночи в воскресенье.
Прибывшие на место полицейские установили, что по адресу вызова находится Алексей Долматов. Правоохранителям артист сообщил, что неизвестный в клубе «Бункер» нанес ему удары в голову. От вызова скорой помощи Долматов отказался.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту поступившего от Долматова заявления.