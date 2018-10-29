В очках и медицинских масках: сотрудники похоронного бюро в Крыму отбились от разбойников

Севастополь, 29 октября. Неудачливых злоумышленников, напавших на похоронное агентство, осудили в Севастополе, они получили 7,5 лет тюремного заключения на двоих. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Соучастники в солнцезащитных очках, медицинских масках и вооруженные предметами, внешне похожими на пистолеты, ворвались в бюро для ограбления. В офисе похоронного агентства в момент нападения находились двое мужчин и женщина.

Злоумышленники выхватили у сотрудницы бюро мобильный телефон, а мужчинам приставили к головам «пистолеты» с требованием передать деньги.

«Однако сотрудники агентства оказали активное сопротивление, завязалась драка, и нападавшие были вынуждены скрыться с места преступления, по дороге обронив похищенный телефон», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, нападение на бюро совершили два жителя Севастополя, неоднократно судимые за кражи. Одного из них приговорили к трем годам лишения свободы, второго, с учетом неотбытого наказания за совершенное ранее преступление, — на четыре года и шесть месяцев тюремного заключения, пишет ForPost. Приговор обжаловали в Севастопольском городском суде, однако судебный орган оставил его без изменений.

Ранее стало известно о другом инциденте. Неизвестные грабители в масках совершили нападение на массажный салон в Донском районе Москвы. Четверо мужчин в масках пригрозили сотрудникам салона предметом, напоминающим пистолет, и потребовали передать им выручку.