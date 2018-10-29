Донбасс: ВСУ корректируют минометный огонь с помощью американской РЛС

Луганск, 29 октября. Украинские военные в Донбассе применяют радиолокационную станцию артиллерийской разведки американского производства для корректировки минометного огня при обстреле территории Луганской народной республики. Об этом сообщает в понедельник Луганский информационный центр.

Согласно приведенным данным, работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48 американского производства отмечена разведкой ЛНР в в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Золотое. Станция выдает данные для минометных расчетов ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики за сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию Донецкой народной республики.