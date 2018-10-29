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Тесть Трампа шпионил за ним для чешской разведки — СМИ

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Тесть Трампа шпионил за ним для чешской разведки — СМИ

Лондон, 29 октября. Спецслужбы Чехословакии более десяти лет следили за деятельностью американского президента Дональда Трампа, когда тот еще был бизнесменом. Об этом сообщает британская газета The Guardian и чешская Respekt, ссылаясь на архивы Службы государственной безопасности Чехословакии (StB).

Согласно этой информации, чехословацкие разведорганы следили за деятельностью Трампа с 1977 года, когда он женился на своей первой жене — фотомодели Иване Зельничковой, уроженке чешского города Злин. Информатором StB стал отец Зельничковой — Милош Зельничек. Он сообщал обо всех сделках зятя, семейных делах и о его политических амбициях.

The Guardian полагает, что чехословацкие спецслужбы могли делиться данной информацией с КГБ СССР, однако подтверждения этому нет. Слежка за будущем президентом США была свернута в связи с Бархатной революции 1989 года. Вскоре после этого умер отец Зельничковой.

Автор: Антон Соколов
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