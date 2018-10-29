Донбасс: украинские силовики обстреляли район аэропорта в ДНР

Донецк, 29 октября. Украинские силовики за сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв ДНР. Об этом рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, за истекшие сутки украинские военные 22 раза открывали огонь по Донецкой народной республике. Они выпустили по территории 167 боеприпасов. Под огнем оказались поселки шахты имени Гагарина и Зайцево. Кроме того, под обстрел попали Александровка, Старомихайловка, районы аэропорта и «Вольво-центра» в окрестностях Донецка, поселок шахты Трудовская в Петровском районе города. Кроме того, ВСУ вели огонь по селу Спартак и поселку Еленовка. Обстрел производился по Ясиноватой, Крутой Балке, Ленинскому, Коминтерново и Саханке.

Украинскими военными применялись танковое вооружение, минометы калибром 82 и 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.