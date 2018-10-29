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Институт телевидения и радиовещания «Останкино» остался без лицензии

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Институт телевидения и радиовещания «Останкино» остался без лицензии

Москва, 29 октября. Рособрнадзор отозвал лицензию Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», передает пресс-служба ведомства.

«На основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», — говорится в сообщении.

Причины такого решения не уточняется. Также в понедельник стало известно, что Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московского технологического института.

Согласно российскому законодательству, в случае аннулирования лицензии высшее учебное заведение обязано прекратить деятельность. При приостановке или лишении госаккредитации учредитель вуза должен при письменном согласии студентов перевести их в другие вузы с сохранением таких условий обучения, как форма, курс и стоимость.

Ранее ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко заявил, что высшее образование в России требует терапевтического вмешательства.

Автор: Василий Котов
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