«Алармизм и всепропащество»: аналитик объяснил, кому выгодна атака на Сбербанк

Сбербанк признал факт утечки данных его сотрудников, но заявил, что это никак не отразится на клиентах. Как сообщили в банке, руководству компании известно о факте публикации в Интернете части адресной книги сотрудников.

«Эта информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам банка», — цитирует слова представителя пресс-службы Сбербанка РИА Новости.

Также вне угрозы и персональные данные сотрудников самого банка, поскольку часть адресной книги, оказавшаяся в Сети, была для них в открытом доступе, уточнили в кредитной организации.

Тот факт, что уже устраненная утечка была использована для массированной атаки на Сбербанк через часть Telegram-каналов, а также через соцсети, кажется вполне закономерным независимому аналитику Александру Асафову. По мнению Асафова, организаторы атаки представляют интересы определенных финансовых и политических кругов.

«Наблюдая, как [президент США] Дональд Трамп несколькими словами может обрушить национальную валюту того или иного государства, многие сделали соответствующие выводы, — отметил аналитик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сегодня все понимают, что вовремя опубликованный слух, какие-то негативные или позитивные данные серьезно влияют на биржевые котировки, что позволяет заработать как на росте индексов, так и на их падении».

На этом фоне ничего удивительного, что биржевые спекулянты, да и не только они, заинтересованы в политическом давлении на Сбербанк, который является не просто крупнейшим российским банком, но и одной из ведущих национальных компаний, отметил эксперт.

«Все, кто заинтересован в таком давлении, прекрасно владеют методами вбросов, — продолжил собеседник ФАН. — И любая история о данных, попавших в открытый доступ, даже если их публикация не несет никакой серьезной угрозы и не является тревожным показателем, выпячиваются в духе алармизма, в духе «всепропащества», становясь инструментом давления на компанию, в том числе на ее финансовые показатели».

По словам аналитика, в последнее время было немало подобных эпизодов, когда вовремя вброшенные слухи серьезно влияли на финансовые показатели крупных игроков.

«Напомню, как «Яндекс» потерял миллиард, как иностранные биржи теряли колоссальные деньги из-за неосторожных или, наоборот, четко спланированных вбросов, — подчеркнул эксперт. — Что касается утечки персональных данных сотрудников Сбербанка, то, когда такие утечки в гораздо большем масштабе происходят в западных компаниях, это не очень сильно влияет на капитализацию этих компаний и на их биржевые индексы».

Поэтому в истории с атакой на Сбербанком подтекст явно политический, считает Асафов.

«Нужно учитывать ситуацию в мировом политическом процессе, — отметил он. — Атака на Сбербанк достаточно плотно идет уже много месяцев, и мы можем даже какие-то вешки расставить по этой атаке. Это и слухи о якобы блокировке переводов всех физических лиц по налоговым основаниям, и различные вбросы о якобы блокировке карт и счетов малых предпринимателей, и слухи вокруг сделки с «Яндексом», которая то ли будет, то ли не будет… И, конечно, очень вовремя подоспел такой сладкий повод, как утечка данных сотрудников».

Эксперт рассказал, что хакеры обнародовали в том числе три электронных письма председателя правления Сбербанка Германа Грефа, из чего можно сделать вывод, что это еще и атака персонально на него.

«Напомню, Греф последовательно выступает за развитие Сбербанка как крупной IT-компании, которая ставит на службу все последние достижения, такие как блокчейн, роботизация и автоматический алгоритм обслуживания», — отметил аналитик.

По мнению Асафова, все это вызывает раздражение как у недоброжелателей самого Грефа, так и у врагов стратегии национального бизнеса, который развивается, несмотря на международные санкции.

«Конечно, эта история будет по максимуму использована злоумышленниками, как политическими, так и финансовыми. Они явно надеются, что это окажет влияние на финансовые показатели Сбербанка, что позволит им не только совершить атаку на эту компанию, но и при этом заработать», — подчеркнул Александр Асафов.

Ранее стало известно, что неизвестный пользователь выложил на одном из специализированных сайтов для программистов базу данных, содержащую информацию о сотрудниках Сбербанка и нескольких его «дочек». В Сеть попали более 420 тысяч записей о сотрудниках, содержащих в том в том числе их фамилии, электронные адреса и логины для входа в операционную систему Сбербанка. Сейчас эта информация недоступна.