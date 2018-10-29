Носитель может быть разный: гиперзвуковой «Авангард» может быть принят на вооружение до конца года

Новый российский ракетный комплекс «Авангард» может быть принят на вооружение уже в конце года, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ОПК России.

Как стало известно, сроки принятия подвижного грунтового ракетного комплекса будут зависеть от даты выпуска первой серии новых боевых блоков и результата первых тестов ракет в боевом оснащении. Если последняя покажет хорошие результаты, комплекс войдет в состав ВС РФ в конце года, в противном случае дата сместится, но РС-26 будет принят на вооружение не позже 2019 года.

«Срок развертывания и постановки на боевое дежурство двух полков в составе шести пусковых установок каждый — 2027 год. Для комплектования этих полков в Госпрограмму вооружений включены 12 ракет УР-100Н УТТХ, каждая из которых будет оснащена планирующим гиперзвуковым боевым блоком», — подчеркнул собеседник агентства.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Советский Союз, а впоследствии и Россия, всегда занимались созданием универсальных видов вооружений и военной техники.

«У нас есть ракеты, которые стоят на боевых дежурствах, но со временем их срок выходит или они перестают соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к такого рода вооружению. И зачастую их используют для других задач. Вот, например, комплекс «Рокот», который выводил спутники, был выполнен на базе баллистической ракеты. То же самое и здесь: берем ракету УР-100Н УТТХ и просто меняем ее головную часть. В данном случае ставим блок «Авангард». Для нее [ракеты] главная задача — вывести планирующие блоки на опорную орбиту», — поясняет эксперт.

Соответственно при достижении необходимой высоты боевой блок «Авангарда» начинает свой недолгий путь к намеченной цели. Это и делает технику универсальной, позволяя быстро принимать на вооружение новые ракетные комплексы.

«И когда говорят о том, что к концу года они это сделают, то я думаю, скорее всего, в ближайшее время пройдут последние запуски с «Плесецка» по ракетному полигону Кура. Полетит блок и там будет поражать намеченные районы. Так проверят его на точность, скорость вывода на опорную орбиту, скорость на орбите. У нас там вся телеметрия считывается, отслеживаются параметры полета всех наших ракет. Так что при принятии на вооружение главную роль играет универсальность «Авангарда» — носитель может быть разный», — заключил военный аналитик.

Напомним, РС-26 «Авангард» — подвижный стратегический комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Последний может двигаться в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и буквально прорывая противоракетную оборону любого противника.