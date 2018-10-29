Гиперзвуковой комплекс «Авангард» встанет на защиту России в 2019 году

Москва, 29 октября. До конца 2019 года на боевое дежурство заступит первый головной полк, вооруженный комплексом «Авангард».

«Первоначально в составе полка будет, как минимум, два комплекса, но в последующем их количество возрастет до штатной численности — шести», — рассказали журналистам в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В рамках действующей государственной программы вооружения до 2027 года будут развернуты два ракетных полка с комплексами «Авангард». Для комплектования этих полков будут включены 12 ракет УР-100Н УТТХ.

Первые комплексы появятся в Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области, передает ТАСС.

Комплекс «Авангард» включает в себя межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. В ходе обращения к Федеральному собранию РФ в марте этого года президент России Владимир Путин заявил, что это вооружение не имеет аналогов в мире.