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Стали известны подробности гибели журналиста НТВ Развозжаева

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Стали известны подробности гибели журналиста НТВ Развозжаева

Москва, 29 октября. Стали известны подробности гибели корреспондента телевизионного канала НТВ Никиты Развозжаева. Саратовский корреспондент стал известен в 2017 году после инцидента в День ВДВ в Парке Горького в российской столице.

Ранее пресс-служба телеканала выразила глубокие соболезнования родным и близким 25-летнего журналиста.

По имеющимся данным, тело журналиста было найдено возле дома, где он жил в съемной квартире в Москве. Однако, по неподтвержденным данным, мужчина умер в карете скорой помощи.

Известно, что Развозжаев ранее разместил в социальной сети «ВКонтакте» письмо, которое адресовал бывшей супруге, друзьям и родственникам. Саратовский журналист в посте поблагодарил всех за поддержку и любовь. В настоящее время его страница в социальной сети не доступна.

Саратовский корреспондент стал известен в 2017 году после инцидента в День ВДВ в Парке Горького в российской столице. Тогда Развожаева в прямом эфире ударил по лицу хулиган, которого вскоре задержали. Суд приговорил злоумышленника к шести месяцам исправительных работ.

Автор: Алексей Громов
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