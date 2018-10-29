Столкновения, раненые, пожар: учения НАТО Trident Juncture 18 выходят из-под контроля

В СМИ просочилась информация о серьезном ЧП, произошедшем на борту канадского фрегата Halifax. Вступивший в строй в 1992 году Halifax осенью этого года был отправлен на учения вооруженных сил стран НАТО Trident Juncture 18. В минувшую пятницу фрегат находился близ побережья Норвегии, когда в 5:30 произошло возгорание в машинном отделении корабля.

По словам представителя министерства национальной обороны Канады Дэна Ле Бутилье, экипаж фрегата не пострадал и сумел быстро справиться с огнем. Однако одна из двух установленных на фрегате корабельных газотурбинных установок General Electric LM2500 могла получить во время пожара повреждения.

Ле Бутилье уточнил, что степень исправности главной энергетической установки Halifax и причина возгорания в данный момент выясняются.

Чрезвычайное происшествие на канадском фрегате стало далеко не первым неприятным инцидентом, случившимся в последнее время с натовскими кораблями в северных водах. Так, 21 июня на фрегате ВМС ФРГ Sachsen все там же, у берегов Норвегии, во время учений Dynamic Mongoose взорвалась зенитная ракета Standard SM-2 Block IIIA. Не стал случай с Halifax и первым ЧП с кораблем НАТО во время проведения Trident Juncture 18: судя по накопившимся инцидентам и проблемам, эти учения постепенно выходят из-под контроля.

Впрочем, обо всем по порядку.

Победить в три этапа

В рамках курса на углубление конфронтации с Россией страны НАТО запланировали провести в 2018 году военные учения Trident Juncture. Официально на них должны были «репетировать» отражение натовскими военными нападения неведомого агрессора на Норвегию и Швецию. На деле же, по мнению многих специалистов, в ходе Trident Juncture 18 должна была отрабатываться логистика оперативной переброски на Скандинавский полуостров воинских контингентов стран НАТО для последующего их броска на Восток.

Учения предполагалось проводить в три этапа. Еще в августе началось развертывание сил и средств, привлекаемых к проведению Trident Juncture 18. Личный состав и военная техника воинских подразделений размещались в 27 пунктах сосредоточения на территории Норвегии, а затем по железной дороге и морем перебрасывались уже непосредственно на полигоны.

На 25 октября — 7 ноября было запланировано проведение активной фазы учений, включая высадку американских морских пехотинцев. Наконец, 13—24 ноября в Объединенном командном центре НАТО в Ставангере должен был пройти третий этап Trident Juncture 18 — командно-штабные учения.

Основной принимающей страной учений назначена Норвегия, а Швеция и Финляндия выступают в роли партнеров.

По задумке организаторов Trident Juncture 18, эти учения должны были затмить стратегические двухсторонние маневры «Восток-2018», в которых в начале осени приняло участие почти 300 тысяч военнослужащих России, Китая и Монголии. Правда, с численностью задействованного личного состава у натовцев получилось не особо.

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, в учениях должны были принять участие 53 тысячи человек из 31 государства, включая все страны НАТО. Тем не менее, Trident Juncture 18, де-факто, планировались как самые масштабные учения НАТО по меньшей мере с 1991 года, когда в маневрах Return of Forces to Germany блок задействовал порядка 125 тысяч человек.

В то время как «Восток-2018» проводился «агрессивной» Россией на территории Восточного военного округа — подальше от границ стран НАТО, «миролюбивая» Организация Североатлантического договора решила провести Trident Juncture в Норвегии, Швеции и Финляндии — то есть придвинуться к российским границам поближе. На это МИД РФ сдержанно заявил, что новые учения НАТО и развернутая в связи с ними антироссийская информационная кампания негативно влияют на безопасность всех без исключения стран региона.

И вот во второй половине октября многонациональное воинство «защитников Скандинавии» из пунктов сосредоточения отправилось, наконец, на полигоны…

Все под контролем!

Любые военные учения сопровождаются нештатными ситуациями. Другое дело, что где-то их масштаб ограничивается набитой о люк шишкой рядового, а где-то травмоопасность учебных мероприятий начинает зашкаливать, недвусмысленно намекая на проблемы с организацией учений. В том смысле, что то ли задействованный личный состав недостаточно обучен, то ли матчасть не совсем исправна, то ли организаторы слишком размахнулись, то ли все это вместе плюс невезение, «удачно» наложившееся на человеческие ошибки.

Надо полагать, нечто подобное и стало происходить во время Trident Juncture 18.

«Первой ласточкой» того, что что-то идет не так, стали события ДТП, случившегося 23 октября. В тот день столкнулись три американских военных автомобиля, доставлявшие грузы в норвежский Конгенс Грув. Четвертая машина в попытке избежать столкновения вильнула на обочину, но… Но обочины там не оказалось, и машина опрокинулась, слетев с трассы.

Итог ДТП — четверо пострадавших американских военных и четыре же поврежденные машины. К концу недели одного солдата из госпиталя выписали, еще троих раненых долечивали. Битую автотехнику на месте вернуть в строй не получилось, поэтому ее пришлось отправить на ремонт в Германию.

Это были первые озвученные потери Trident Juncture 18, но, как быстро выяснилось, далеко не последние.

Пока в Норвегии разбирались с обстоятельствами ДТП, поздно вечером в шторм угодила десантная группа ВМС США, направлявшаяся в район запланированной по сценарию учений высадки десанта. Случись это в обычной ситуации, десантные корабли просто вернулись бы в порт. Но активная фаза учений вот-вот должна была начаться, так что твиндеки «десантников» уже были забиты людьми и техникой.

Опять же, в зоне высадки на берегу для противодействия американским морпехам уже развернулись войска условного противника. Торчать бесконечно они там не могли — действия сторон в плане учений были расписаны чуть ли не по минутам. Поэтому десантная группа ВМС США не захотела ударить перед союзниками лицом в грязь и мужественно двинулась сквозь шторм.

Что произошло дальше, точно не ясно. Но 24 октября вместо запланированного района высадки изрядно помятые волнами американские десантные корабли Gunston Hall и New York оказались в Рейкьявике.

Если верить слухам, Gunston Hall налетел на скалу — да так, что пострадала док-камера корабля с ее содержимым. Часть моряков якобы получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Американское командование занялось оценкой ущерба, нанесенного кораблям десантной группы.

Таким образом, участие корабельного соединения в активной фазе Trident Juncture 18 оказалось под угрозой срыва. Ранее утвержденный план учений пришлось спешно менять и «верстать» заново.

Несмотря на это, организаторы учений принялись активно убеждать всех и, видимо, в первую очередь самих себя, что все под контролем. Как говорится, со всеми бывает, но впредь ничего подобного не повторится!

Тут организаторы свое обещание сдержали. Действительно, ничего подобного тому, что стряслось с Gunston Hall, не повторилось. Halifax не напоролся на скалу. Вместо этого на канадском фрегате полыхнуло в машинном отделении… А так, да — все под контролем.

По итогу очередного ЧП следует констатировать: погоня за масштабностью учений вполне способна привести наших вероятных «западных партнеров» к частичной утрате контроля над ходом ими же инициированного мероприятия — и тогда условные боевые действия обернутся совсем не условными потерянными человеческим жизням.

Тем временем Россия решила продемонстрировать, что не осталась равнодушной к военным игрищам «за углом».

Сначала в район нахождения корабельной группировки, задействованной в учениях НАТО, нанесли визит вежливости российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Из-за этого британские истребители Eurofighter Typhoon вместо запланированного вылета на отработку взаимных действий с самолетами ВВС Норвегии были вынуждены отправиться сопровождать самолеты ВКС России.

Пока британцы практиковались в увлекательной игре в догонялки, появилось извещение, согласно которому ВМФ России с 1-го по 3 ноября «закрывает» район Норвежского моря для проведения ракетных стрельб. Причем указанные в извещении координаты района стрельб находятся в зоне предполагаемого маневрирования задействованной в Trident Juncture 18 корабельной группировки НАТО.

Тем самым Москва наглядно демонстрирует, что если кому-то хочется поиграть в «Зарницу» у российских границ, то в эту игру можно сыграть вдвоем. С одной стороны, такой подход в известной степени обостряет ситуацию. С другой стороны, не мы первыми начали.