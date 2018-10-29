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Экономика

В Петербурге стартовало серийное производство нового Nissan X-Trail

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В Петербурге стартовало серийное производство нового Nissan X-Trail

Москва, 29 октября. Серийное производство обновленного кроссовера X-Trail началось на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы подразделения японского автопроизводителя — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

С апреля 2018 года на заводе велась тестовая сборка обновленной модели. 

По словам генерального директор завода Игоря Бойцова, на заводе было установлено новое оборудование для производства этой технически более совершенной модели. 

Как отмечается в сообщении, позже будут объявлены комплектации, двигатели и информация по ценам на внедорожник X-Trail.

Напомним, в августе этого года сообщалось, что Nissan Qashqai стал самым востребованным автомобилем японской компании на российском авторынке.


 

Автор: Тимур Румянцев
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