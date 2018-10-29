В Госдуме объяснили Гройсману, почему низкие цены на газ стали «фантастикой» для Украины

Глава украинского правительства Владимир Гройсман объявил «фантастикой» обещание руководителя партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко «снизить цены на газ для рядового потребителя» в случае ее избрания президентом Украины.

«Я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение, реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать 20 миллиардов долларов. Все расчеты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня 16,6 миллиарда долларов.

Может, эти защитники обездоленных договорятся с Международным валютным фондом, Европейским союзом, Всемирным банком о том, что это условие ликвидируется», — сказал глава органа исполнительной власти Украины.

Депутат Госдумы Евгений Федоров специально для Федерального агентства новостей прокомментировал высказывание Гройсмана. Он напомнил, что Россия является для Украины главным поставщиком голубого топлива. Вместе с тем, отметил политик, российская сторона не обязана поставлять Украине газ по ценам, выгодным для Киева.

«Даже если между двумя странами были бы хорошие отношения, я считаю, что было бы неправильным за наш счет кого-то поддерживать. Даже если это друзья. Хотите денег — возьмите кредит, а не рассчитывайте на продажу российского товара нам в убыток. Тимошенко — это чистой воды популист. Она всегда такой была, и сейчас точно так же занимается какими-то популистскими делами», — заявил депутат.

Также Евгений Федоров прокомментировал недавнее решение Киева значительно повысить цены на газ. По его словам, оно было принято по согласованию с Международным валютным фондом, что свидетельствует о несамостоятельности Украины.

«У властей Украины есть указание МВФ, и они его выполняют. Это прямо предписано соглашением о так называемой евроинтеграции — Киев должен выполнять команды МВФ. Нет никаких сомнений в том, что они его исполнят», — заключил член нижней палаты парламента.

При этом депутат ГД исключил обострение социально-экономической ситуации в соседнем государстве.