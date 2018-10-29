Посольство подтвердило гибель индийского пилота при крушении Boeing-737

Нью-Дели, 29 октября. Посольство Индии в Джакарте подтвердило, что один из пилотов разбившегося в Индонезии самолета Boeing-737 авиакомпании Lion Air был гражданином Индии.

«Выражаем глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при крушении самолета Lion Air возле Джакарты. Самым печальным является то, что индийский пилот Бхавие Сунейя, который обслуживал рейс JT610, также погиб», — говорится в сообщении индийского посольства.

Напомним, самолет с 181 пассажиром и восемью членами экипажа на борту выполнял перелет из Джакарты на остров Суматра. Ранее стало известно, что при крушении погибли все пассажиры, спасатели нашли шесть тел пассажиров. На месте трагедии ведется поисковая операция.

Также сообщалось, что в разбившемся Boeing-737 летели 20 чиновников министерства финансов Индонезии. Глава авиакомпании подтвердил, что у самолета были технические проблемы после предыдущего полета, однако они были устранены перед вылетом.