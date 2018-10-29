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Сирия: Дамаск отслеживает продажу реликвий страны на черном рынке

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Сирия: Дамаск отслеживает продажу реликвий страны на черном рынке

Дамаск, 29 октября. Власти Сирии пытаются отслеживать исторические реликвии, которые были вывезены из страны черными копателями и боевиками. Об этом в понедельник заявил глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад.

Он выразил уверенность, что стоимость этой контрабанды оценивается в сотни и тысячи миллионов долларов.  

«Руководящие отделом возврата ценностей специалисты занимаются отслеживанием сирийских памятников истории, появляющихся где-либо в мире», — отметил он.

Некоторые экспонаты удается спасти, вовремя обнаружив их. Так, например, в 2014 году во время британского аукциона Bonhams была снята с продажи нижняя часть базальтовой колонны из Сирии и вернуть этот артефакт.

По словам заместителя главы дирекции раскопок и исследований культурного наследия Хаммама Саада, ситуация осложняется тем, что многие украденные реликвии не были официально зарегистрированы, поскольку их извлекли из земли уже после оккупации сирийских территорий, передает РИА Новости.

Автор: Антон Соколов
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