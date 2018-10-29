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Политика

Памфилова заявила о дискредитации многих международных площадок

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Памфилова заявила о дискредитации многих международных площадок

Москва, 29 октября. Международные институты и площадки, где ранее решались многие конфликты и проблемы, весьма ослабли, а некоторые из них и вовсе себя дискредитировали. Об этом в понедельник заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

Председатель ЦИК РФ отметила, что за последние 25 лет многое в мире поменялось, а на сегодняшний день существенно изменилась международная ситуация.

«Ослабли международные институты, все те площадки, на которых ранее цивилизованно решались проблемы, конфликты. К сожалению, многие площадки дискредитировали себя», — заявила она, отметив, что это тревожный звоночек.

При этом Памфилова отметила, что все указанное в какой-то степени отражается на гражданах РФ, которые отличаются единством и сплочением.

Глава ЦИК России добавила, что, невзирая на все внешние вызовы и угрозы, россияне справляются с трудностями.

Автор: Алексей Громов
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